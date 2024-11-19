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Bartın'da Yufka Açan Kadınların Ocak Yangına Neden Olduğu İddia Ediliyor

Bartın'da Yufka Açan Kadınların Ocak Yangına Neden Olduğu İddia Ediliyor
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Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde yufka açan kadınların söndürmeyi unuttukları ocaktan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının kesin nedeni ise inceleme sonrası belirlenecek.

Bartın'da yufka açan kadınların söndürmeden bıraktığı ocak yangına neden oldu. 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi 69 Nolu sokakta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı, olay yerinde şerit çekilerek güven çemberi oluşturuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan yangından kısa bir süre önce mahalledeki kadınlar toplanarak yufka pişirdikleri öğrenilirken, ocağı ise söndürmeyi unuttukları tahmin ediliyor. Alevlerin kesin nedeninin ise itfaiye ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından netleşeceği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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