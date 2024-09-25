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Bartın'da Yolunu Şaşıran Tilki, Çatıya Çıktı

Bartın'da Yolunu Şaşıran Tilki, Çatıya Çıktı
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Bartın'ın Arıt Köyü'nde yolunu kaybeden bir tilki, tavuk kümesi yerine bir evin çatısına çıkınca cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada ilgi gören tilki, köylünün yardımıyla çatıdan indirilerek ormanlık alana geri gönderildi.

Bartın'da yolunu şaşıran tilki, tavuk kümesi yerine bir evin çatısına çıktı. Cep telefonu ile görüntülenen tilkinin çatıdaki anları sosyal medyada ilgi gördü.

Bartın'ın Arıt Köyü'nde yolunu şaşıran tilki, kanatlı hayvan kümesi yerine bir evin çatısına çıktı. Çatıdan iniş yolunu bulamayınca bir süre gezinen tilkinin o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada ilgi gören tilkinin bir süre sonra köylünün de yardımıyla çatıdan indirilerek, geldiği ormanlık alana doğru gittiği öğrenildi.

Tilkinin evin yakınlarındaki ormanlık alandan yiyecek bulma amacıyla yerleşim yerine geldiği tahmin ediliyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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