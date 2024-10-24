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Bartın'da Yoldan Çıkan Araç Kanala Düştü: 1 Yaralı

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Bartın'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı yol kenarındaki kanala düştü. Sürücü yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yoldan çıkan araç kanala düştü: 1 yaralı

BARTIN - Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki kanala düştü. Yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Bartın şehir merkezi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası henüz bilinmeyen ticari araç, Muratbey mevsiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki arazinin içerisindeki kanala düşen araçta bulunan sürücü yaralandı. Araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, dışarıya çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda bulunan mıcır nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği ileri sürülen yaralı sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bartın'da Yoldan Çıkan Araç Kanala Düştü: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa Sağlık Bartın

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