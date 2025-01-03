Bartın'da Yolcu Minibüsü Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı

Bartın'da yolcu minibüsünün bisiklete çarptığı ve 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasıra yansıdı.

Bartın'ın Ulus ilçesinden il merkezine giden C.K. idaresindeki 74 M 2131 plakalı yolcu minibüsü, Çaydüzü Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde bisiklete çarpmış, kazada bisiklet sürücüsü Mustafa A. yaralanmıştı.

Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görntülerde bisikletle markete gittiği öğrenilen Mustafa A'nın dalgın ve kararsız hareketleri dikkat çekerken, kaçırdığı yaya geçidinin bulunduğu alana dönmek isterken fark etmediği minibüs ile çarpıştığı anlar yer aldı. - BARTIN