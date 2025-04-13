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Bartın'da Yıldırım Düşmesi Anı Güvenlik Kamerasında

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Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında bir ağaca düşen yıldırım, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. O anlarda ağaçta beliren kıvılcımlar ve ardından yükselen duman görüntüleri kaydedildi.

Bartın'da ağaca düşen yıldırım kamerada

BARTIN - Bartın'da yol kenarına düşen yıldırım, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Bartı'da 2 gün etkisini sürdüren kar yağışının ardından bugün şidetli sağanak etkili oluyor. Zaman zaman şimşeklerin çaktığı şehirde sağanak yağışlar ise şiddetli gök gürültüleri eşliğinde devam ediyor. Gürgenpınarı mevkisinde yol kenarına düşen yıldırım, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yıldırımın düştüğü anlarda kameraya yansıyan görüntülerde görüntülerde yıldırımın düştüğü anda ağaçta beliren kıvılcımlar, ardından yükselen duman ve ürkütü bir gök gürültüsü sesi de yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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