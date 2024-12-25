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Bartın'da Yılbaşı Operasyonunda 39 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Bartın'da Yılbaşı Operasyonunda 39 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
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Bartın'da polis, yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda damacana ve şişelerde toplam 39 litre sahte alkol ele geçirdi. Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bartın'da polis yıl başı öncesi yaptığı operasyonda bir kısmı damacana da olmak üzere yaklaşık 39 litre sahte alkol ele geçirdi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları neticesinde bir adrese baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 19 litrelik damacana içerisinde sahte olduğu değerlendirilen yapma şarap, 10 Litrelik 2 cam şişe içerisinde sahte rakı, 5 Litrelik 2 bidon içerisinde etil alkol, 70 Cl şişe içerisinde sahte rakı, ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu kapsamında adli tahkikata başlandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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