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Bartın'da Yasadışı Kuş Avına Baskın: 180 Bin TL Cezaya Çarptırıldı

Bartın'da Yasadışı Kuş Avına Baskın: 180 Bin TL Cezaya Çarptırıldı
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Bartın'da doğada yasadışı avlanan kuşlarla ilgili bir adrese yapılan baskında 180 bin TL para cezası kesildi. Ele geçirilen kuşlar doğaya salındı, bazıları ise hayvanat bahçesine gönderildi.

Bartın'da doğada tuzakla avlanan kuşların yasadışı üretiminin yapıldığı adrese baskın yapıldı. Toplamda 180 bin TL para cezası kesilirken, baskında ele geçirilen kuşlar yeniden doğaya salındı.

Bartın'daki 112 çağrı merkezinde bir evin çatısında avlanması yasak olan kuş türlerinin bulunduğu ihbarı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi ile Bartın Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri harekete geçti. Ekipler ihbar edilen adrese yaptığı baskında, 22 adet tuzaklı kafes ile 62 adet saka, çütre, küçük iskete, çapraz gaga, florya, melez kanarya, şakrak ve sultan papağana türü kuşlar ele geçirildi.

Ekipler ele geçirilen her tür için ayrı ayrı para cezası uygularken, toplamda 180 bin TL ceza kesti. Ayrıca ekipler, kuş ve ev sahipleri hakkında, 4915 sayısı kara avcılığı kanununa muhalefetten idari işlem başlattı.

Yapılan işlemlerin ardından el konulan papağanlar, hayvanat bahçesine gönderilirken diğer kuş türleri ise doğaya salındı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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