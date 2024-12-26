Bartın'da Yasa Dışı Avlanan Şahsı Jandarma Yakaladı

Bartın'da yasa dışı avlanarak boz bir ördek vuran şahıs, jandarma ve doğa koruma ekiplerine yakalandı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde yasa dışı avlanan şahsı yakaladı. 4915 sayılı Kara Avcılığu Kanunu'na muhalefetten hakkında idari işlem başlatılan avcının vurduğu boz ördek ile avda kullandığı yarı otomatik av tüfeğine el konuldu. Şahsa 2 bin 800 TL para cezası kesilirken, vurulan ördek için ise tazminat talebinde bulunulacağı belirtildi. - BARTIN