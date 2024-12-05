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Bartın'da Yangında Hayatını Kaybeden Hüsnü Civelek'in Arkadaşı Kundaklama İddiasında Bulundu

Bartın'da Yangında Hayatını Kaybeden Hüsnü Civelek'in Arkadaşı Kundaklama İddiasında Bulundu
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Bartın'da bir barakada çıkan yangında hayatını kaybeden Hüsnü Civelek'in arkadaşı, sosyal medya üzerinden olayın kundaklama olduğunu ileri sürdü. Civelek'in son sözleriyle ilgili açıklamalar dikkat çekti.

Bartın'da 1 kişinin yanarak hayatını kaybettiği baraka yangınında ölen Hüsnü Civelek'in arkadaşı, sosyal medya hesabından kundaklama iddiasında bulundu.

Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi Merkez Balamba mevkiinde Hüsnü Civelek (57) isimli şahsın yaşadığı barakada yangın çıkmış, olayda baraka sahibi yanarak ölmüştü. Olayın ardımdan ise Hüsnü Civelek'in arkadaşı Barış Akman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaydan bir gün önce buluştuklarını ve arkadaşının "başımı yakacaklar" dediğini ileri sürdü. Civelek'in son buluşmasında kendisine hatıra kalması için resmini de verdiğini söyleyen Akman, paylaşımında, "Ben caddeden döndüğüm zaman 'Barış Akman hoş geldin' diyen adam, yanan bir kulübede yanarak ölüyor. Öldü mü, kumpasa mı gitti? Bana son sözü, akşam ayrılırken, 'beni yakacaklar Barış' dedi. Bu resmi de 'hatıra olarak veriyorum' dedi. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Yeminim olsun" ifadelerini kullandı.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Yanarak hayatını kaybeden Hüsnü Civelek, otopsi ve defin işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Civelek'in cenazesi Tuna Mahallesi Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Bartın Bekediye Başkanı Muhammed Rıza Yalçınkaya, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Civelek'in cenazesi dualarla Çaydüzü Mahalle Mezarlığı'nda defin edildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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