Bartın'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, köylüler ise ekiplere içme suyu taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, Buğurlar köyü Kurziren Mahallesi sınırlarında bulunan dikenlik bir arazide yangın çıktı. Arazideki otlara da sıçrayan yangın hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen arazöz ve itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangına müdahale eden orman işletmesi yangınla mücadele ve itfaiye ekiplerin, jandarma ve köylüler de destek verdi. Ekiplerin yoğun mücadelesi ile alevler 2 saat içerisinde kontrol altına alınırken, ormana sıçramadan söndürüldü.

Ekipler alevlere su sıktı, köylüler ekiplere içme suyu taşıdı

Yangın esnasında alevlerle mücadele eden itfaiye ve orman işletmesi personeli, yangının ormana sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Rüzgar ve zorlu arazi şartlarına rağmen hortumları alevlerin bulunduğu bölgeye kadar getiren ekipler, yangını söndürmeye çalıştı. Zorlu anlarda ekiplerin yardımına ise köylüler yetişti. Hava sıcaklığı ve yangın nedeniyle yükselen ısıya rağmen mücadele eden ekiplere, köylüler içme suyu taşıdı.

3 dönüm arazide hasar meydana geldi

Arazide yapılan temizlik çalışmasında, dikenlerin yakılması sonucu alevlerin örtü yangına dönüştüğü öğrenildi. Yangında yaklaşık 3 dönüm alanda hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının kesin sebebi araştırılırken, olayın sorumlularının da tespiti için soruşturma başlatıldı.. - BARTIN