Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bartın'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde, köylülerin destek verdiği itfaiye ekipleri örtü yangınını ormana sıçramadan söndürdü. Yangında 3 dönüm alanda hasar meydana geldi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, köylüler ise ekiplere içme suyu taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, Buğurlar köyü Kurziren Mahallesi sınırlarında bulunan dikenlik bir arazide yangın çıktı. Arazideki otlara da sıçrayan yangın hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen arazöz ve itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yangına müdahale eden orman işletmesi yangınla mücadele ve itfaiye ekiplerin, jandarma ve köylüler de destek verdi. Ekiplerin yoğun mücadelesi ile alevler 2 saat içerisinde kontrol altına alınırken, ormana sıçramadan söndürüldü.

Ekipler alevlere su sıktı, köylüler ekiplere içme suyu taşıdı

Yangın esnasında alevlerle mücadele eden itfaiye ve orman işletmesi personeli, yangının ormana sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Rüzgar ve zorlu arazi şartlarına rağmen hortumları alevlerin bulunduğu bölgeye kadar getiren ekipler, yangını söndürmeye çalıştı. Zorlu anlarda ekiplerin yardımına ise köylüler yetişti. Hava sıcaklığı ve yangın nedeniyle yükselen ısıya rağmen mücadele eden ekiplere, köylüler içme suyu taşıdı.

3 dönüm arazide hasar meydana geldi

Arazide yapılan temizlik çalışmasında, dikenlerin yakılması sonucu alevlerin örtü yangına dönüştüğü öğrenildi. Yangında yaklaşık 3 dönüm alanda hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının kesin sebebi araştırılırken, olayın sorumlularının da tespiti için soruşturma başlatıldı.. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Olaylar 3-sayfa İtfaiye Ormana Çevre Yaşam

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Sizden başka bir şey istemiyoruz

 'Teknofest' paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız

İstanbul'u kan götürürken yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Yerlikaya'dan açıklama var

 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil

İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biber gazı taşımak yasak mı, serbest mi? Yanında biber gazı taşımak yasal mı? Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK Beşiktaş maçı ilk 11 açıklandı mı? Gaziantep FK Beşiktaş muhtemel 11'i ne? Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe neden maç yapmadı, Fenerbahçe BAY mı geçti? Galatasaray Alanyaspor maçı ilk 11 açıklandı mı? Galatasaray Alanyaspor muhtemel 11'i ne? Tabii Spor 6 CANLI izle! (AL NASSR MAÇI İZLE) Tabii Spor 1-2-3 5 Ekim Cumartesi Al Nassr Al Orubah özet izle goller izle (Ronaldo)! S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD VİLLARREAL ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne? Semih Çelik cenaze namazı kılındı mı? Semih Çeik Ailesi ne dedi?
title