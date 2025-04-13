Bartın'da Yağışlar Köprüyü Yıktı, 3 Evin Bağlantısı Kesildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde günlerdir yağan kar ve yağmur nedeniyle dere taşarken, üstündeki köprü de yıkıldı. Köprünün yakılması nedeniyle 3 evin köyle bağlantısı kesildi.

Ulus ilçesi Akyaş köyü Kadiroğlu Mahallesi'nde ahşaptan yapılan derme çatma köprü, günlerdir yağan kar ve yağmura dayanamadı. Yağışların ardından köprünün altından geçen derenin su seviyesi yükselerek, köprü boyuna ulaştı. Hızla akan suyun debisine dayanamayan köprü yıkıldı. Köprünün yıkılması ile köyün karşı yakasında bulunan 3 evle köyün bağlantısı kesildi. Ulaşılamayan 3 evde yaşayanların ise selden saatler öncesinde köprünün yıkılacağını anlayarak, karşı taraftaki yakınlarının evine sığındıkları öğrenildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - BARTIN