Bartın'da Yağış Sonrası Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bartın'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride giren tır, otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Karabük istikametine seyir halinde olan 74 BIS 86 dorse plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şeride girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı istikametten gelen 74 AS 182 plakalı otomobile çarptı. Otomobil içerisindeki 1 kişi hayatını kaybederken, her iki aracın sürücüleri ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bartın'daki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
