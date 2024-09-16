Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Yağış Sonrası 2 Ayrı Kaza: 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası yolda kayganlaşma nedeniyle 2 ayrı kaza meydana geldi. 3 kişi yaralandı ve kazaların detayları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Bir kişinin yaralandığı kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç taklalar attı. Kaza anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Bartın'da akşam saatlerinde başlayan yağışla kayganlaşan yollarda 2 ayrı kaza meydana geldi. Bartın-Potbaşı yolunda seyir eden ve sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gece meydana gelen kazada ise Amasra'dan Bartın şehir merkezine seyir eden 74 AAB 399 plakalı araç, Arıt yol ayrımındaki kavşağı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüjdeki kaldırım taşına çarparak taklalar attı. Elektrik direğini de altına alan araç ters dönerek durabildi. Feci kaza anı ise olay yerinin çevresindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen her iki aracın sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan şehirde etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, çok sayıda maddi hasarlı kazanın da meydana geldiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Yaşam

FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı

 Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı

Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı

 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi
Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar

Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Daha karar çıkmadan kınadılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle!
title