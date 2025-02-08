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Bartın'da Yağış Nedeniyle Otomobil Şarampole Devrildi

Bartın'da Yağış Nedeniyle Otomobil Şarampole Devrildi
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Bartın'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Hafif yaralanan sürücü ve yolcunun emniyet kemerleri sayesinde ciddi bir zarar görmediği bildirildi.

Bartın'da yağış nedeniyle yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada, otomobilde bulunan ve emniyet kemeri takılı olan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bartın'ın Hasankadı Beldesi'nden Kozcağoz Beldesi istikametine seyir eden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 74 BS 374 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyir eden aracı sollamaya çalıştı. Islak yolda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Çalılık alana devrilen otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Kazada hafif yaralan sürücü ve yanındaki kadının, kaza anında emniyet kemerlerinin takılı olduğu öğrenildi. Hafif yaralı 2 kişinin de kaza esnasında savrulmasını emniyet kemerinin önlediği belirtildi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bir süre ulaşımın kontrollü sağlandığı yoldaki trafik, aracın çekici yardımı ile çıkarılmasının ardından normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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