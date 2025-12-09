Haberler

KADES ile yardım istedi, cinayeti jandarma önledi

KADES ile yardım istedi, cinayeti jandarma önledi
Güncelleme:
Bartın'da, uzaklaştırma kararı bulunan sevgilisi A.G. ile karşılaşan E.Ü., KADES uygulamasıyla jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekibi 4 saat süren ikna çabalarının ardından A.G.'nin silahla kendini vurması sonucu ağır yaralandı.

Bartın'da uzaklaştırma kararı bulunan sevgilisini görünce KADES ile yardım isteyen kadını, jandarmanın anında müdahale kurtardı. Jandarmanın 4 saat ikna etmeye çalıştığı şahıs, silahla kendisini vurarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdipaşa'da pazarcılık yapan A.G. isimli şahıs, elinde silahla sevgilisi E.Ü'nün çalıştığı yere gitti. Kadının, A.G.'yi görerek KADES yoluyla yardım istemesi üzerine ise jandarma ekibi harekete geçti. Jandarmaları gören A.G, bu kez Cumhuriyet Caddesi'nde iki bina arasındaki boş bir alana girererek tabancasını çıkarttı. Tabanca ile çevreye ve havaya gelişigüzel ateş eden şahıs, sevgilisinin yanına gelmesini istedi. Bölgede ganiş güvenlik tedbiri alan jandarma ekipleri, olay yerine kimseyi yaklaştırmadı.

Jandarma ekipleri 4 saat boyunca, şahsı ikna etmeye çalıştı. Kendi kafasına ateş eden A.G. ağır yaralandı. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan sağlık ekipleri, yaralanan A.G'ye müdahale etti. İlk müdahalenin ardından şahıs, devlet hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan A.G.'nin hayatı tehlikesi sürerken, E.Ü. hakkında koruma, A.G. hakkında ise uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title