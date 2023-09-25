Bartın'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 120 gram skunk, 45,73 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 3 öğütücü, paketlenmiş 6,58 gram skunk, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 muşta, 7 kesici alet ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.