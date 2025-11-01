Haberler

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklama ve Nakit Ele Geçirildi

Bartın'da düzenlenen jandarma operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs tutuklandı. Operasyonda 150 gram bonzai, 50 gram metamfetamin ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

Bartın'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 133 bin 50 lira, 102 dolar ve 20 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın merkez ilçeye bağlı Kozcağız beldesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir süredir takibe alınan S.A. isimli şüpheliye yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 150 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ve 5 adet pipe (uyuşturucu içme aparatı) ele geçirildi.

Ekipler, ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 133 bin 50 TL, 102 dolar ve 20 Euro nakit paraya el koydu.

Gözaltına alınan şüpheli S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - BARTIN

