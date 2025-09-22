Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Bartın'da jandarma ekipleri, bir evde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 57 gram bonzai ve çeşitli uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirerek, ev sahibini gözaltına aldı.
Bartın'da jandarma ekipleri bir eve yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bir kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bişgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın Bartın il merkezindeki evine yaptığı operasyonda, 57 gram bonzai, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 50 ml steril solüsyon ele geçirdi.
Jandarma, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı. - BARTIN
