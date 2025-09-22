Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Bartın'da jandarma ekipleri bir eve yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bişgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın Bartın il merkezindeki evine yaptığı operasyonda, 57 gram bonzai, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 50 ml steril solüsyon ele geçirdi.

Jandarma, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı. - BARTIN