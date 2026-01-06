Haberler

beklesinn Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Güncelleme:
Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında 449,55 gram sentetik kannabinoid, 2,89 gram esrar, 17 adet sentetik ecza ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Bartın'da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 449,55 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2,89 gram esrar, 17 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BARTIN

