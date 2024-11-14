Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bartın'da jandarma ekipleri bir şahsın evine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi'nde bir şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 40 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 97 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, bir kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BARTIN