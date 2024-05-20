Bartın'da Üniversite Öğrencisi Kız Yurdunda Ölü Bulundu
Bartın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören İ.E. isimli kız öğrenci, kaldığı yurttaki odasında hareketsiz bir şekilde bulundu. Yapılan müdahalede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bartın'da bir üniversite öğrenci, kaldığı kız öğrenci yurdundaki odasında ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre Bartın Üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören İ.E. İsimli kız öğrenci, sabah odasında hareketsiz bir şekilde bulundu
Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede, kız öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı - BARTIN