Bartın'da Üniversite Öğrencilerinden Su Kesintilerine Tepki
Bartın'da KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, iki gündür süren su kesintilerine karşı eylem düzenledi. Yurt önünde slogan atan öğrenciler, odalarındaki ışıkları açarak destek veren arkadaşlarıyla birlikte seslerini duyurdu. Eylemin ardından su kesintilerinin sona erdiği bildirildi.
Bartın'da üniversite öğrencileri 2 gündür kentte yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi
Bartın Mehmet Rıfat Efendi KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri kentte yaşanan su kesintileri nedeniyle tepki gösterdi. Yurt önünde slogan ve tezahüratlar yapan öğrencilere, yurt içinde kalan arkadaşları da odalarındaki ışıkları açıp, kapatarak destek verdi.
Öte yandan, iki gündür arıza nedeniyle yaşanan kesintiler, eylemin ardından sona erdiği öğrenildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa