Bartın'da Uçurumdan Son Anda Kurtulan Araçta 5 Kişi Yaralandı

Bartın'da Uçurumdan Son Anda Kurtulan Araçta 5 Kişi Yaralandı
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Bartın'da bir otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı ve uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. İçerisindeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da yoldan çıkan ve içerisinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Bartın istikametinden Amasra Bozköy istikametine gitmekte olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 34 LG 2709 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. İçerisinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu araç, taklalar atarak uçuruma doğru sürüklendi. Son anda uçurumun başında duran araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol ise aracın kaldırılmasının ardından normale döndü - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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