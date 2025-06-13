Bartın'da Trafoya Giren Fare Paniğe Neden Oldu

Trafoya giren fare paniğe neden oldu

BARTIN - Bartın'da elektrik trafosuna giren bir fare polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Bartın Hükümet Caddesi üzerinde bir işyerinden dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk wdildi. Ekipler ihbar edilen adrese gittiğinde dumanların kaynağının ise iş yerinin önündeki trafodan kaynaklandığını tespit etti.

Blzgede geniş güvenlik tedbirleri alınırken, olay yerine gelen elektrik şirketi teknik personeli, trafoyu açtığında ise kabloları kemiren fare nedeniyle kısa devre yaptığı ve yangın çıktığı belirlendi.

Olayda elektrik çarptığı ve dumandan zehirlendiği tahmin edilen fare telef olduğu öğrenilirken, kısa süreli yanfın nedeniyle trafoda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından ekipler ve caddede hayat normale döndü.