Bartın'da Trafik Kazası: Direğe Çarpan Araç Sürücüsü Kayboldu

Bartın'da sağanak yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan araç, trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Direk aracın üstüne devrilirken, sürücü ise aracı bırakarak, kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Kavşağında seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 35 AYN 203 plakalı otomobil, yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkarak, trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Direk, orta refüje çıkan otomobilin üstüne devrildi. Çarpışmanın etkisiyle kopan trafik lambaları ve otomobil parçaları ise yola savruldu. Kaza anında çıkan sesi duyan çok sayıda meraklı mahalleli de evinden çıkarak, olay yerine gitti. Kazanın hemen ardından araçtan çıkan sürücü ise otomobili olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Bölgede geniş güvenlik tedbirleri alan ekipler, aracın plakasından ruhsat sahibine ulaştı. Aracın ruhsat sahibi ve yakınları da olay yerine geldi. Araç, direkte elektrik akımı olması nedeniyle bir süre olay yerinden kaldırılamadı. Karayolları ekiplerince sinyalizasyon sistemine giden akımın kesilmesi ile birlikte, önce direk sonra da otomobil kaza yerinden kaldırıldı.

Bir süre kontrollü olarak ulaşımın sağlandığı yol aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada, aracın yanı sıra trafik sinyalizasyon sistemi ve refüjde de maddi hasar meydana geldi. Kazadan bir süre sonra olay yerine gelen bir şahıs sürücü olduğunu söylerken, şahıs hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - BARTIN