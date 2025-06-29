Bartın'da Trafik Denetimlerinde 840 Bin TL Ceza Kesildi

Bartın'da Trafik Denetimlerinde 840 Bin TL Ceza Kesildi
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Bartın'da son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3000 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 85 sürücüye toplamda 840 bin 64 TL ceza kesildi. Denetimlerde abart egzoz, alkollü araç kullanma ve ehliyetsiz sürüş gibi ihlaller ön planda oldu.

Bartın'da polis son bir haftada 3 bin aracı denetlerken, kurallara uymayan 85 sürücüye toplamda 840 bin 64 TL ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Bartın'da 21-27 Haziran tarihleri arasında toplam 3 bin araç kontrolden geçti. Dwnetimlerde abart egzoz kullanımından 15 araç sürücüsüne 32 bin 505 TL, alkollü araç kullanmaktan 9 sürücüye 92 bin 813 TL, ehliyetsiz araç kullanmak nedeniyle 37 sürücüye 691 bin 49 TL, 24 araç sürücüsüne ise yüksek sesle müzik dinlemek sebebiyle 23 bin 832 TL idari para cezası yazıldı.

Polis ekipleri araç sürücülerine trafiği tehlikeye sokabilecek durumlardan uzak durmaları konusunda uyarı yaptı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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