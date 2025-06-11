Bartın'da Toprak Boşaltan Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bartın'da Toprak Boşaltan Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde toprak boşaltan kamyon devrildi. Sürücü M.Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bartın'da toprak boşaltan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde boş araziye toprak boşaltan M.Ç. idaresindeki kamyon devrildi. Kamyon yan yatarken, yaralanan sürücü Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen kamyon ise vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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