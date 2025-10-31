Haberler

Bartın'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bartın'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Bartın'da hastane girişinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın'da hastane girişinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bartın Devlet Hastanesi mevkiinden aşağıya inen 06 FJ 315 plakalı otomobil, Bartın Merkez istikametine seyir halinde bulunan 78 BT 600 plakalı tıra çarptı. Tır ile otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi sonucu olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
