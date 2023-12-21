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Bartın'da Tekstil Fabrikasında İşçi Yaralandı

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Bartın'ın Yanaz köyündeki bir tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, tıra yükleme yaparken üzerine düşen koli nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçi tedavi altına alındı.

Bartın'da tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, tıra yükleme yaptığı esnada üzerine düşen koli nedeniyle yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Yanaz köyündeki bir tekstil fabrikasında çalışan F.G., isimli şahıs, tıra yükleme yaparken üzerine koli düştü. Omzundan yaralanan şahıs, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Hafif bir şekilde yaralanan F.G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, jandarma ekiplerinin Cumhuriyet savcılığına bilgi vermesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın Güvenlik Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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