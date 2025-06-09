Bartın'da Tehlikeli Sürüş Yapan Sürücünün Ehliyeti Alındı

Bartın'da tehlikeli bir şekilde seyir eden araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Bartın'da Potbaşı Köprüsü civarından şehir merkezi istikametine giden otomobil sürücüsü, makas ve drift atarak karşı şeride geçmiş, trafiği tehlikeye düşüren davranışlar sergileyen sürücünün o anları diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedilmişti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan ve tepki gören görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince incelendi. Polis ekipleri, sürücüye kural ihlallerinden idari para cezası uygularken, tehlikeli araç sürdüğü gözlemlenen sürücünün ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatıldığını açıklandı. - BARTIN