Bartın'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Bartın'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı
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Bartın'da meydana gelen kazada, otomobil virajı alamayarak refüje çarptı ve takla attı. Yaralanan sürücü, sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.

Bartın'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Yaralanan sağlık çalışanı ambulansla görev yaptığı hastaneye getirildi

BARTIN - Bartın'da yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bartın'da Türbe Yolu olarak bilinen Tuna Mahallesi 216. Sokak'ta seyir halinde bulunan B.Ç. yönetimindeki 35 DL 001 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüje çarptı ardından takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen yaralı sürücünün kazadan yaklaşık 1 saat öncesinde görev yaptığı Bartın Devlet Hastanesi'nden çıktığı öğrenildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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