Bartın'da Su Tahliyesi Yaparken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Tuna Mahallesi'nde su tahliyesi sırasında baygın halde bulunan 65 yaşındaki Hüseyin Kalbur, hastanede kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da su tahliyesi yaptığı bir binanın bodrum katında baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın ölüm nedeni kalp krizi çıktı.

Edinilen bilgiye göre Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında taşan kuyudaki suyu tahliye etmeye çalışan 65 yaşındaki Hüseyin Kalbur, çalıştığı yerde baygın halde bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından binanın bodrumundan çıkarılan şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede yapılan nüdahalalere rağmen kurtarılamayan Hüseyin Kalbur, hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri elektrik çarpması, gazdan zehirlenme ve kalp krizi gibi ihtimalleri değerlendirmeye almıştı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Kalbur'un yapılan otopsisinde ise ölüm nedeni kalp krizi olarak tespit edildi.

Yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim esildi.

Hüseyin Kalburcu'nun cenazesi, sabah saatlerinde olay yerine yaklaşık 250 metre uzaklıktaki evine son kez getirildi. Yaplıan dua ve helalleşmenin ardından ise Epçiler köyüne götürüldü. Kalbur'un cenazesi, öğle namazının ardından göz yaşı ve dualar eşliğinde Epçiler Köyü Kadıköy aile mezarlığında defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
