Bartın'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı

Bartın'da yaşayan bir kişi, bir sosyal medyada gördüğü satılık televizyon ilanı ile toplam 4 bin 650 TL dolandırıldı. Kurumsal bir alışveriş sitesini de kopyalayan şahıslar, "para askıda kalmış" diyerek defalarca aradıkları Şahin Özdemir'i tekrar dolandırmak istediler.

Bartın'da yaşayan Şahin Özdemir, yaklaşık 2 hafta önce sosyal medya ağı olan Facebook'un Market Plus uygulamasında 8 bin 750 TL'ye satılan bir televizyonu görerek satan şahsa ulaştı. Telefonla görüşen Şahin Özdemir, yaptığı pazarlık sonucu televizyon için 4 bin 400 TL'ye anlaştı. Karşıda görüştüğü ve isminin A.K. olduğunu belirten kişi, parayı göndermesi halinde televizyonu paketleyerek kargoya verebileceğini ifade etti. Şahin Özdemir ise ürünü kargoya vermesi halinde parayı havale edebileceğini söyledi. Bunun üzerine ise şahıs, ilanın sahibinden.com isimli alışveriş sitesinin linkini göndererek, buradaki param güvende uygulaması ile parayı havale edebileceğini, kendisine gelecek bildirimin ardından ürünü kargoyla göndereceğini kaydetti. Bunun üzerine verilen bir başka kişinin hesap numarasına param güvende uygulaması ile parayı gönderdiğini belirten Şahin Özdemir, bir süre sonra tekrar aradığı kişiye havaleyi yaptığını söyleyerek ürünün çıkartılmasını istedi.

"Param güvende" ile gönderdi

Kendisine atılan link üzerinden "param güvende uygulaması" ile parayı ödediğini ifade eden Şahin Özdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Facebook'un Market Plus uygulamasında gördüğüm bir ilan için fiyat verdik. Yazıştık anlaştık. Ödemeyi nasıl yapacağımı sorduğumda, ilanım sahibinden.com da olduğunu ve linki göndereceğini söyledi. Param güvende uygulaması üzerinden parayı gönderebileceğimi söyledi. 250 TL de uygulama için yatırmamı söyledi. Ben de ilandaki param güvende ile anlaştığımız televizyon fiyatını gönderdim. Gönderirken, bir başkası adına parayı havale ediyorsunuz. Daha sonra güya sahibinden.com aracılığıyla bu arkadaşa bildirim gidecekti. Bu kişi de anlaştığımız televizyonu bize gönderecekti. Biz parayı havale ettim, aradan birkaç saat geçince televizyonun sahibini aradım. Parayı gönderdiğimi söyleyerek, bildirimin gelip gelmediğini sordum. Bildirimin gelmediğini söylediler" dedi.

Paranın askıda kaldığını söylediler

Şahsı tekrar arayan Şahin Özdemir'e ise bu kez "paran askıda kalmış" denilerek tekrar aynı rakamın gönderilmesini istedi. Bunun üzerine dolandırıldığını düşünen Özdemir, alışveriş sitesinin iletişimlerine ulaşınca dolandırıldığını anladı. Özdemir, "Tekrar aradığımda, işlemi yanlış yapmışsın. Parayı tekrar havale etmen lazım, açıklamaları yanlış girmişsin. Paran askıdaymış. Aynı parayı tekrar havale edersen, önceki parayı sana iade edecekler. Para bana ulaşınca televizyonu kargoyu vereceğim dedi. Öyle şey olmayacağını söyleyerek, paramın iade edilmesini istedim. Param geri gönderilince tekrar söylediğiniz açıklamaları yaparak, parayı yeniden göndereyim dedim. Öyle olmaz, bir daha göndermen lazım dediler. Ben de anladım ki, bu işte bir iş var. Parayı göndermedim. Daha sonra ise verdiği ilan numarasını sahibinden.com'a girdiğimde, böyle bir ilan olmadığını gördüm. sahibinden.com'u aradım, görevli ile irtibata geçtim. İlan numarasını verdiğimde, böyle bir ilanın olmadığını, kendi sitelerinin kopyalanmış, sahte olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın ardından bir süre şahsın telefonuna ulaşamayan Şahin Özdemir'e daha sonra tekrar kendisine ulaşan şahıslar tarafından tekrar tekrar aynı paranın gönderilmesi halinde televizyonun gönderileceği söylendi. Tekrar tekrar para istenen Özdemir, evlerinin bulunduğu bölgedeki jandarma karakoluna başvurarak, şahıslardan şikayetçi oldu.

İnternetten alışveriş yapacaklara uyarı

Kendisini dolandırılanların bir an önce yakalanmasını isteyen Özdemir, kendisi gibi bir başkalarının dolandırılmaması için ise vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Zaman maalesef kötü, güven ortadan kalkmış. Gözünüzle görmediğiniz, elinizle dokunmadığınız malı almayın. Ucuzluğunuza heves etmeyin. Bu zamanda böyle insanlar çok. İnsanların iyi niyetini suiistimal ediyorlar. Hele ki internet sitesi üzerinden alışveriş etmeyin. Özellikle kurumsal bir firmanın güvencesi altına alınmayan ürünü almayın" diye konuştu. - BARTIN