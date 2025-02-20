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Bartın'da Sobadan Çıkan Kıvılcımlar Evi Kül Etti

Bartın'da Sobadan Çıkan Kıvılcımlar Evi Kül Etti
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Bartın'ın Arıt mevkisinde bir evin bacasından çıkan kıvılcımlar, 2 katlı evi tamamen alevlere teslim etti. 90 yaşındaki ev sahibi son anda kurtarılırken, itfaiye ekipleri kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk çekti.

Bartın'da sobanın bacasından çıkan kıvılcımlar, 2 katlı bir evi kül etti. Evde bulunan yaşlı bir adam son anda kurtarılırken, itfaiye ekipleri ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle güçlükle bölgeye ulaştı.

Edinilen bölgeye göre Bartın'ın Arıt mevkisinde Çöpbey köyü Dalbu Mahallesi'nde Mehmet Çoban'a ait evin bacasından çıkan kıvılcımlar, 2 katlı evi kül etti. Önce çatıyı sonra da evin her tarafını saran alevlerle birlikte yoğun duman yükseldi. Alev ve dumanları gören köylüler ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Evde bulunan 90 yaşındaki Mehmet Çoban ise yanmaktan son anda alevleri fark eden yakınları ve komşularının yardımıyla evden çıkmayı başardı.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden itfaiye ekipleri ise, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşabildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken, 2 katlı ev küle dönüştü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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