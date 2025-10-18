Haberler

Bartın'da Sivil Polise Otomobil Çarptı, Yaralandı

Bartın girişinde uygulama yapan narkotik polis memuruna bir otomobil çarptı. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

Bartın'da uygulama yapan sivil polise otomobil çarptı. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye Bartın girişinde Bartın-Zonguldak karayolu Pelenkoğlu Üstgeçit yakınlarında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'de görevli polis memuru Ö.T, Y.Z.A. idaresindeki 35 CG 2929 plakalı otomobili durdurmak istedi. Manevra yapan otomobil polis Ö.T.'ye çarptı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ö.Y., Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücü gözaltına alınırken, araç ise incelenmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

Kazanın ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe hastaneye gelerek, yaralı polisi ziyaret etti. Emniyet Müdürü Adatepe, kazayla ilgili detaylı bilgi alırken, yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
