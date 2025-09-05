Bartın'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Bartın'da sokak ortasında 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şadırvan Caddesi Aşağıcami Sokak'taki bir berber dükkanı önünde husumetlisi ile tartışan D.R.U, silahla ateş ederek T.H., Ç.F. ve .N.K.'yı yaralamıştı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, baba D.U. olay yerinde gözaltına alırken, silahı araca bırakıp olay yerinden kaçan D.R.U. ise polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanmıştı.

Gözaltına alınan baba D.U. ve oğlu D.R.U. Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. D.U. adli kontol kararıyla serbest bırakılırken, D.R.U. ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. D.R.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN