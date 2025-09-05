Haberler

Bartın'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Bartın'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da bir berber dükkanı önünde çıkan tartışmada D.R.U., husumetlilerini silahla yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı, saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Bartın'da sokak ortasında 3 kişiyi silahla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şadırvan Caddesi Aşağıcami Sokak'taki bir berber dükkanı önünde husumetlisi ile tartışan D.R.U, silahla ateş ederek T.H., Ç.F. ve .N.K.'yı yaralamıştı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, baba D.U. olay yerinde gözaltına alırken, silahı araca bırakıp olay yerinden kaçan D.R.U. ise polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanmıştı.

Gözaltına alınan baba D.U. ve oğlu D.R.U. Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. D.U. adli kontol kararıyla serbest bırakılırken, D.R.U. ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. D.R.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

Bakan Tekin duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.6 milyar izleyicisi olan kaçak maç sitesi kapatıldı

1.6 milyar izleyicisi olan kaçak maç sitesi kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.