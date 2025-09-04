Haberler

Bartın'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Bartın'da bir berber dükkanının önünde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olayda bir kişi silahla ateş açarak husumetlilerini hedef aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bartın'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Bartın Şadırvan Caddesi Aşağıcami Mahallesi'ndeki bir berber dükkanının önünde karşılaşan D.U., oğlu R.D.U ile husumetlileri 20 yaşındaki Çağdaş F. ve Tolunay H. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda R.D.U. arabadan aldığı silahla husumetlilerine ateş açtı. Olayda Çağdaş F., Tolunay H. ve olayı ayırmaya çalışan 38 yaşındaki Nuri K. yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan D.R.U.'yu arama çalışmalarını sürdürürken olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - BARTIN

