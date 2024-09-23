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Bartın'da Şiddetli Yağışlar Su Taşkınlarına Neden Oldu

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Bartın'da gece yarısı şiddetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı'nda taşkınlar meydana geldi. Ekipler alarma geçerek yolları boşaltırken, bazı mesire yerleri ve yollar su altında kaldı.

Bartın'da şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu

Ekipler alarma geçti, ırmak kenarındaki yollar boşaltıldı

Mesire yerleri ve yollar su altında kaldı

BARTIN - Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı'nda taşkınlar meydana geldi. Ekipler alarma geçerek, ırmak kenarındaki yolları boşalttı. Bazı mesire yerleri ve yollar su altında kaldı

Bartın'da gün boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle gece yarısı Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Irmağın Çağlayan Parkı mevkisi, Karaçay ve Taşköprü mevkilerinde taşkınlar meydana geldi. Yağış nedeniyle alarma geçen polis ekipleri, sık sık ırmak seviyesini kontrol ederek, polis haber merkezine bilgi verdi. Gece ırmağın taşmaya başlaması ile birlikte polis ekipleri de harekete geçti. Çağlayan piknik alanı önündeki yolda park halindeki araçlar, polisin uyarısı ile bölgeden uzaklaştırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yol tamamen su altında kaldı. Karaçay Mahallesi ve Taşköprü mevkilerinde de taşan ırmak ve yaka selleri nedeniyle piknik alanı, köprü ve yollar suyla doldu. Polis ekipleri, su dolan yolların girişine şerit çekerek, ulaşıma kapattı. Ayrıca Bartın-Amasra karayolunda da sel yaşanmaması için taşan ırmağın önüne kayalardan bent yapım çalışmasına başlandı. Irmağın taşmaya başladığı bölgede, iş makineleri yardımıyla üst üste kayalardan set oluşturuldu. Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya ve Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, ırmağın taştığı ve set yapım çalışmalarının gerçekleştiği bölgelerde inceleme yaptı.

Öte yandan yağış nedeniyle bazı bodrum ve giriş katlardaki evleri su basarken, çok sayıda kaza meydana geldi.

Bartın'da Şiddetli Yağışlar Su Taşkınlarına Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa

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