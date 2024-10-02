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Bartın'da Şiddetli Rüzgar Yük Gemisini Sürükledi

Bartın'da Şiddetli Rüzgar Yük Gemisini Sürükledi
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Bartın'ın Amasra ilçesindeki limana sığınan yük gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Römorkör yardımıyla karaya oturmaktan son anda kurtarıldı ve güvenli bölgeye çekildi.

Bartın'da yük gemisi şiddetli rüzgarda sürüklendi

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesindeki limana sığınan yük gemisi şiddetli fırtına da sürüklenmeye başladı. Gemi, römorkar yardımıyla karaya oturmaktan son anda kurtarıldı. Gemi liman içerisinde güvenli bölgeye çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa

Fırtına Amasra Bartın

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