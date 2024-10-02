Bartın'da Şiddetli Rüzgar Yük Gemisini Sürükledi
Bartın'ın Amasra ilçesindeki limana sığınan yük gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Römorkör yardımıyla karaya oturmaktan son anda kurtarıldı ve güvenli bölgeye çekildi.
Bartın'da yük gemisi şiddetli rüzgarda sürüklendi
BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesindeki limana sığınan yük gemisi şiddetli fırtına da sürüklenmeye başladı. Gemi, römorkar yardımıyla karaya oturmaktan son anda kurtarıldı. Gemi liman içerisinde güvenli bölgeye çekildi.