Bartın'da sel suları Kozcağız beldesini vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da sel suları Kozcağız beldesini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bartın'da sel suları Kozcağız beldesini vurdu

Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağının taşması sonucu caddeler su altında kaldı.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağının taşması sonucu caddeler su altında kaldı. Birçok iş yeri ve evi su bastı. Vatandaşlar iş yerlerine giren suları motorlarla tahliye etmeye çalışırken Kozcazğız terminal binasının çevresi de taşkın sonrası sularla kaplandı.

Kozcağız kavşağında biriken sular nedeniyle Kozcağız- Çaycuma Perşembe yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, su tahliyesi için çalışmalara başladı.

Bazı vatandaşlar su baskınları nedeniyle evlerinde mahsur kalırken, bölge sevk edilen iş makineleri kent merkezinde oluşan sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınları nedeniyle su içinde kalan araçlar ise çekicilere yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozcağız Bartın su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title