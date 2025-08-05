Bartın'da Samanlık Yangını: İki Samanlığa Daha Sıçradı

Bartın'da Samanlık Yangını: İki Samanlığa Daha Sıçradı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, yol olmaması nedeniyle zorluklarla iki samanlığa daha sıçradı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, iki samanlığa daha sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çerde köyünde Recep Yıldız'a ait samanlıkta yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol olmaması nedeniyle ekipler samanlık ve yol arasındaki yaklaşık 200 metreklik mesafeyi ise ek hortumlarla aştı. Köylüler de traktörle bölgeye su taşıyarak ekiplere destek verdi. Alevler, çevredeki iki samanlığa daha sıçradı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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