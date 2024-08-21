Bartın'da saman yüklü tır devrildi

BARTIN - Bartın'da kavşağı dönemeyen saman yüklü tır devrildi.

Bartın'dan Amasra istikametine seyir eden Hasan Ö. idaresindeki 74 AAK 4111 dorse plakalı saman yüklü tır, kavşağı dönemedi. kavşağa hızlı girdiği belirlenen tır, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, kavşakta ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Devrilen saman yükünün başka bir araçla götürülmesinin ardından tır, çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Yolda yaşanan trafik yoğunluğu ise tırın çekilmesinin ardından normale döndü.