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Bartın'da Römork Yüklü Kamyon Köprüde Sıkıştı

Bartın'da Römork Yüklü Kamyon Köprüde Sıkıştı
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Bartın'da, römork yüklü bir kamyon Orduyeri Köprüsü'ne takılarak 1.5 saat mahsur kaldı. Polis ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri sonrası kamyon kurtarıldı ve trafik akışı normale döndü.

Bartın'da römork yüklü kamyon, köprüye takıldı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Bartın'da Orduyeri Caddesi'nden Kandırmak Caddesi'ne seyir halinde bulunan römork yüklü kamyon, Orduyeri Köprüsü'ne takıldı. Bölgedeki trafiğin kilitlenirken, polis ekipleri yolda güvenlik tedbiri aldı.

Yapılan çalışmaların ardından trafik akışı normale dönerken, kamyonu kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1.5 saat köprünün altında mahsur kalan kamyonetin kasasındaki römorkların, uç kısmındaki demirlerin çıkartılmasının ardından kamyon köprünün altından geçebildi.

Öte yandan köprünün her iki tarafında da yüksekliğini gösterecek uyarı tabelasının bulunmaması dilkat çekti. - BARTIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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