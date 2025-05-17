Bartın'da Polis Suçluları Tek Tek Yakaladı

Bartın'da Polis Suçluları Tek Tek Yakaladı
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Bartın'da son bir haftada polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranması ve hapis cezası bulunan 10 kişiyi yakalayarak adli mercilere teslim etti. Kentteki güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonlarda, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan, nitelikli cinsel saldırıya kadar birçok suçtan aranan şahıslar gözaltına alındı.

Suç makineleri polisten kaçamadı

BARTIN - Bartın'da polis son bir haftada çeşitli suçlardan aranması ve hapis cezası bulunan 10 kişiyi yakalayarak, adli mercilere teslim etti.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında hapis cezası ve aranması bulunan şahıslar üzerine yaptığı titiz çalışmalar sonucu 10 kişiyi yakaladı. Toplumun huzur ve güveninin sağlanması, suçluların adalete teslim edilmesi nedeniyle yoğun çalışma yürüten Asayiş Şubesi ekipleri, suçluların korkulu rüyası oluyor. çalışmalarda, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı hakkında 1 yıl 8 Ay Hapis cezası ve dolandırıcılık nedeniyle bin 660 TL para cezası bulunması gibi suçlardan aranan O.Ç.'yi yakalayan ekipler, şahsı adli makamlara teslim etti. Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde araç kullanma nedeniyle 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç'yi yakalayarak, cezaevine gönderen ekipler, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay Hapis cezası bulunan A.S.A'yı da kısa sürede yakaladı

Ekipler, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası suçundan aranan A.B. isimli şahsı, nitelikli cinsel saldırı suçundan 8 yıl 9 ay hapis suçundan aranan A.K. isimli şahsı ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 Yıl hapis cezası nedeniyle aranan S.A. isimli şahsı da yakalarak gözaltına aldı.

Ayrıca ekipler, çeşitli suçlardan İfadeye yönelik aranması olan 4 şahsı da yaptığı çalışmalarla bularak adli makamlara sevk etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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