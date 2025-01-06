Bartın'da Polis Kaçışına İlgili Araç Otoparka Çekildi
Bartın'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı, aracı ise yol kenarında bulundu. Araç sahibinin, aracı bir yakınına verdiğini söylemesi sonrası otoparka çekildi.
Bartın'da uygulama yapan polisi gören sürücü, aracını yol kenarına bırakıp kaçtı. Aracın yakınlarında bulunan kişi aracı kendisinin kullanmadığı söyleyince araç otoparka çekildi.
Bartın'da sürücüsü bilinmeyen 06 VYE 33 plakalı otomobil, Çimento Kavşağı'nda yapılan uygulamada polislerin "dur" ihtarına uymadı. Kaçan sürücüyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, aracı Gölbucağı Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında anayolun kenarında park halinde buldu. Ekipler, yaptığı araştırmada aracın yakınlarında ruhsat sahibi olduğu öğrenilen bir kişiyi yaya halde buldu. Şahsın, aracı bir yakınına verdiğini söylemesi üzerine ise araç otoparka çekilirken, dur ihtarına uymamaktan plakaya para cezası kesildi. - BARTIN