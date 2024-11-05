Bartın'da Polis Ekipleri Kaçak 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirdi

Bartın'da polis ekipleri şüphe üzerine bir şahısta, 20 litre etil alkol ele geçirdi.

Bartın Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaçakçılığın Men ve Takibine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında şüphelenilen bir şahsın yapılan kontrolünde 20 Litre Etil Alkol ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - BARTIN