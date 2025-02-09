Bartın'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa ilçesindeki oto saniyede park halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre oto saniyede park halinde bulunan bir araçta akşam saatlerinde yangın çıktı. Otomobili saran alevler nedeniyle oto sanayi sitesinde panik yaşandı. Bir anda alev topuna dönüşen otomobili gören vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yangını çevredeki araç ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Alevler nedeniyle otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilirken, yangının kesin sebebi araştırılıyor. - BARTIN