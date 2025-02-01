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Bartın'da Oto Elektrik Dükkanında Yangın

Bartın'da Oto Elektrik Dükkanında Yangın
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Bartın Gölbucağı Sanayi sitesindeki oto elektrik dükkanında çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek maddi hasara yol açan yangını kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanma olmadı, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bartın'da bir oto elektrik dükkanında çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı.

Gölbucağı Sanayi sitesinde bulunan oto elektrik dükkanında, bir aracın elektrik sisteminden çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. İşyerinden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye ihbar etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. İşyerinde ve içerisindeki araçlarda maddi hasara yol açan yangında can kaybı yada yaralanan bulunmadığı öğrenildi.

Tamamen söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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