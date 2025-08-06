Bartın'da Orman Yangını

Bartın'ın merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Bartın merkeze bağlı Kayabidiçavuş köyü yakınlarında akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda arasöz, itfaiye ve su tankerleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerini tehdit ederken, yangına müdahale sürüyor. - BARTIN