Bartın'da Orman Yangını
Bartın'ın Kayadibiçavuş köyü yakınlarında akşam saatlerinde çıkan orman yangını, yerleşim yerini tehdit ediyor. Olay yerine itfaiye ve su tankerleri sevk edildi.
Bartın'ın merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Bartın merkeze bağlı Kayabidiçavuş köyü yakınlarında akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda arasöz, itfaiye ve su tankerleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerini tehdit ederken, yangına müdahale sürüyor. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa