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Bartın'da Orman İşçisi Uçuruma Yuvarlandı

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Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde bir orman işçisi, kestiği ağacı damgalamak isterken uçuruma yuvarlandı. Yaralanan işçi, yaklaşık 2.5 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde bir orman işçisi, kestiği ağacı damgalamak isterken uçuruma yuvarlandı. Yaralanan işçi, yaklaşık 2.5 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Kumluca beldesinde ormanlık alanda kesim yapan Emre Can A., kestiği ağacın üzerine çıkarak, damgalamak istedi. Dengesini kaybeden orman işçisi, yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma düştü. Şans eseri hafif yaralanan işçi, kırık ihtimaline karşı hareket ettirilmedi. Olay yerine çağrılan, AFAD, sağlık ve orman görevlilerin yardımıyla, Emre Can A. için kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın ardından yaralı işçi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Yapılan ilk tespitlerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen işçi tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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